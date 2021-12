Le tarif du pétrole remonte

Le baril de Brent de la mer du Nord - la référence pour notre région - coûte 76,18 dollars ce lundi matin, soit 1,03 dollar de plus que vendredi.

Le pétrole redevient plus cher. Le baril de Brent de la mer du Nord - la référence pour notre région - coûte 76,18 dollars ce lundi matin, soit 1,03 dollar de plus que vendredi. Le baril de pétrole américain WTI s'est renchéri de 1,10 dollar et coûte 72,77 dollars.

Les prix du pétrole sont de nouveau à la hausse après leur chute à la fin du mois de novembre. La crainte du variant Omicron du coronavirus avait entraîné une chute des prix.