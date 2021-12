Les prix de l'énergie ne vont pas baisser tout de suite

Le manque de vent et de soleil en Europe entraîne une hausse des prix de l'électricité. En outre, les prix de l'électricité et du gaz risquent de rester élevés tout au long de l'année 2022. C'est ce qui ressort des prix du marché pour l'année à venir.

Peu de soleil et presque pas de vent font grimper les prix de l'électricité sur le marché belge à court terme jusqu'à 300 euros par mégawattheure. Néanmoins, les centrales nucléaires belges sont en pleine activité. Mais en raison du couplage de notre marché de l'énergie avec le reste de l'Europe, cela est à peine perceptible. Comme les centrales nucléaires françaises fonctionnent moins, la France, en particulier, importe beaucoup d'électricité à des prix très élevés.

Mais l'année prochaine ne semble pas apporter beaucoup d'améliorations. Les experts du marché soulignent que le prix à terme pour toute l'année 2022 est actuellement de 200 euros/MWh. Il s'agit du prix du marché de gros que les fournisseurs demandent pour fournir de l'électricité pour toute l'année. Il s'agit du prix à terme le plus élevé jamais atteint pour une année.

La combinaison de prix élevés pour les matières premières - en particulier le gaz naturel -, de droits d'émission onéreux et d'une demande croissante a entraîné des prix records pour l'électricité et le gaz naturel en Europe depuis plus de six mois. Cela se traduit par des factures énergétiques extrêmement élevées pour les ménages et les entreprises, ce qui entraîne une inflation galopante.