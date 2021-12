Nouvelle PAC : les agriculteurs wallons seront sur les routes ce mardi

De nouvelles actions d'agriculteurs auront lieu mardi, aux quatre coins de la Wallonie, dans le cadre d'une campagne menée par la Fédération wallonne de l'agriculture (Fwa) en lien avec la nouvelle politique agricole commune (PAC) de l'Union européenne et sa déclinaison wallonne. La Fwa s'inquiète notamment que les aides couplées à l'élevage soient menacées et que les éco-régimes, à savoir la principale mesure verte prévue par la nouvelle PAC (2023-2027), deviennent inaccessibles à un certain nombre d'agriculteurs wallons. Plus généralement, la Fwa dit vouloir défendre le modèle agricole familial propre à la Wallonie.

Après plusieurs manifestations à Namur, où siège le gouvernement wallon, qui doit s'accorder sur un plan stratégique définissant les accents que la Wallonie veut mettre sur cette nouvelle politique agricole commune, et après des actions vendredi dernier à hauteur de ronds-points, des agriculteurs vont cette fois se poster à des entrées d'autoroute, sur des axes passants, dans différentes régions du sud du pays, "afin de sensibiliser les consommateurs", annonce la Fwa. L'action est prévue mardi entre 10h00 et 13h00.

Ce même jour, ImPAACte, une coalition de cinq associations environnementales (Natagora, WWF, Greenpeace, Inter-environnement Wallonie et Nature Progrès) et l'Union nationale des agrobiologistes belges (Unab) organiseront, à Namur, une marche visant à défendre "une PAC wallonne qui réconcilie agriculture, citoyens, nature et climat".