Malgré les efforts en faveur de la transition énergétique, un tiers de l'électricité allemande est produite avec du charbon

La transition énergétique n’est pas gratuite

Le prix du gaz, de l’électricité flambe. On veut décarboner à long terme en recourant à l’énergie brune à court terme. Une transition à financer et accompagner. Une chronique signée Olivier de Berranger, CIO de La Financière de l’Échiquier et Alexis Bienvenu, gérant à La Financière de l’Échiquier