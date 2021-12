DEME remporte un nouveau contrat pour le plus grand parc éolien du monde

DEME installera un total de 900 km de câbles sous-marins pour le parc éolien offshore Dogger Bank, le plus grand du monde. La société avait déjà remporté un contrat pour l'installation de 650 km de câbles pour ce parc situé devant les côtes de Grande-Bretagne, auquel s'ajoute un nouveau contrat pour 250 km. Les contrats pour les "câbles inter-réseaux", les câbles entre les éoliennes elles-mêmes, ont été remportés par la filiale DEME Offshore. Le premier contrat concernait les deux premières phases du parc éolien, le nouveau contrat s'applique à la troisième phase, Dogger Bank C. Les câbles de cette phase seront produits à partir de 2023 et posés en 2025.

Ce nouveau contrat a une valeur de 50 à 150 millions d'euros.

Le parc du Dogger Bank se trouve à plus de 130 km de la côte nord-est de l'Angleterre et est développé en trois phases de 1,2GW chacune par SSE Renewables, Equinor et Eni. A terme, le plus grand parc éolien du monde fournira de l'électricité pour 6 millions de ménages.