La Banque mondiale annonce 93 milliards de dollars pour financer les pays les plus pauvres

Il s'agit, selon un communiqué de l'institution financière, de la plus grande "reconstitution de ressources" jamais accordée à l'IDA, qui accorde des prêts à 74 pays dont la plupart se trouvent en Afrique.

L'IDA est une institution du groupe de la Banque mondiale qui aide les pays les plus pauvres de la planète en leur accordant des subventions et des prêts à taux d'intérêt faibles ou sans intérêt pour des projets et programmes qui stimulent la croissance économique, réduisent la pauvreté et améliorent la vie des personnes pauvres.

L'IDA a toujours été principalement financée par les contributions des Etats membres. Les donateurs se réunissent tous les trois ans pour reconstituer ses ressources.

La reconstitution des fonds annoncée mercredi est attribuée pour la période allant jusqu'en juillet 2022.

Le 19e cycle de financement de l'IDA avait débuté en juillet 2020 avec un an d'avance compte-tenu de la crise.