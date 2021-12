La lutte contre la fraude fiscale demeure une priorité, ont martelé jeudi les ministres des Finances et de l'Intérieur, Vincent Van Peteghem et Annelies Verlinden, devant la Chambre.

Les partis de gauche de la Vivaldi ont une nouvelle fois exprimé leur inquiétude devant l'édition 2022-2025 du Plan national de sécurité parue dans la presse. Selon nos confrères du Tijd, la lutte contre la fraude ne fait plus partie des "top priorités" du plan mais des points faisant l'objet d'une "attention particulière". Mardi, dans la majorité, le PS, Vooruit et les écologistes se sont insurgés devant cette modification par rapport à l'édition précédente du plan. Ils ont répété leurs critiques jeudi à l'occasion des questions d'actualité au gouvernement.

"La lutte contre la fraude fiscale reste une priorité, et ce depuis le premier jour de ce gouvernement", a assuré Mme Verlinden sans toutefois contester la nouvelle place accordée à la lutte contre la fraude dans le PNS.

La ministre a appelé les députés à ne pas se laisser guider par les titres dans la presse et des messages sur les réseaux sociaux. Elle a mis en avant l'accroissement du nombre de dossiers traités par la police, soit 390 en 2020, qui ont mené à 37 arrestations. Les moyens nécessaires sont mobilisés, a-t-elle assuré. "Le phénomène est nommé dans le plan, et la police continue à s'y attaquer de manière permanente et renforcée." Et de lancer à l'adresse des socialistes flamands et de l'opposition de droite qu'elle n'avait pas besoin de "théâtre" ou d'une "commotion" pour se convaincre de l'importance de cette politique.

"Chaque maillon est important", a ajouté M. Van Peteghem, en visant le fisc, la justice et la police. De nombreux pas ont déjà été franchis dans la lutte contre la fraude, conformément à l'accord de gouvernement. "La lutte contre la fraude est le combat de tous, et le principe de base, c'est la coopération", a-t-il lancé.

Le CD&V a quant à lui rappelé qu'il s'agissait d'un plan discuté au sein du gouvernement. "Le plan a été précédé de nombreuses réunions avec les autres départements et les autres cabinets. C'est un travail collectif", a fait remarquer le chef de groupe, Servais Verherstraeten.

La remarque n'a pas échappé au PTB. "Blablabla, j'entends que tout le monde était au courant et ça, pour les partis de gauche, ça ne va pas", a accusé Raoul Hedebouw.

En attendant, Cécile Cornet (Ecolo-Groen) a réclamé une modification du plan. "C'est vous la patronne de la police, c'est vous qui fixez les priorités, et ces priorités, vous les trouverez dans l'accord de gouvernement", a lancé Ahmed Laaouej (PS).