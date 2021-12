Les réservations pour les courts séjours se sont effondrées de près 50 % en 2020

La crise du coronavirus qui a débuté au premier trimestre 2020 a fait plonger les réservations de courts séjours touristiques de près de 50 % (-46,9 %) dans l'Union européenne, indique jeudi Eurostat, l'office européen de statistique.

Selon des chiffres des plateformes en ligne Airbnb, Booking, Expedia Group et Tripadvisor, les touristes ont ainsi passé 272 millions de nuitées lors de tels séjours en 2020. Alors que les mois de janvier et février 2020 avaient connu une hausse des réservations par rapport à la même période en 2019, les confinements ont fait plonger les réservations à quasi zéro dans l'UE en avril et mai (-93,2 % et -85,6 %). Celles-ci ont repris ensuite après les divers allègements mais les baisses étaient encore très importantes : -38,3 % en juillet et -25,8 % en août. La seconde vague qui a touché l'Europe durant l'automne a de nouveau fait plonger les chiffres, avec notamment un recul de 71,8 % en novembre.

En Belgique, la baisse était de -36,1 % sur l'ensemble de l'année 2020, avec 4,4 millions de nuitées de séjours de type court réservées en ligne contre près de 7 millions en 2019.

Ces données sont fournies par les plateformes à la suite d'un accord conclu avec la Commission européenne en mars 2020.