La BNB prévoit un fort ralentissement de l'économie belge à court terme

L'économie belge connaît un fort ralentissement. Cependant, un renouveau devrait suivre d'ici le printemps d'après les perspectives économiques de la Banque nationale de Belgique (BNB).

La Banque nationale avertit que l'économie belge devra faire face à des vents contraires considérables à court terme. Les problèmes d'approvisionnement, les pénuries de matériel et de personnel et une quatrième vague du coronavirus devraient entraîner un arrêt quasi total de la croissance économique trimestrielle (+0,2 % de croissance) au dernier trimestre de 2021 et peut-être aussi au premier trimestre 2022.

Flambée inflationniste

Toutefois, selon l'économiste de la BNB, Geert Langenus, il s'agit d'une "pause temporaire" dans la croissance. Au printemps 2022, la croissance devrait repartir.

Concrètement, la Banque nationale prévoit une croissance économique de 2,6 % l'année prochaine. En 2023 et 2024, elle serait respectivement de 2,4 et 1,6 %.

"L'inflation a augmenté ces derniers mois pour atteindre des niveaux qu'elle n'avait jamais affichés récemment, portée principalement par la flambée inattendue des cours des produits énergétiques. Par le jeu des mécanismes d'indexation, les taux élevés d'inflation font à leur tour grimper les coûts salariaux. Ces derniers augmenteraient de pas moins de 4,5 % en 2022, ce qui ne s'est jamais vu au cours de la période récente. Bien qu'à terme, d'autres pays soient également confrontés à une certaine accélération de la croissance des salaires sous l'effet de la hausse de l'inflation, la compétitivité des entreprises belges en pâtira à court terme", avertit également la BNB.