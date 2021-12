Le confinement aux Pays-Bas affectera durement la croissance économique

Dans une estimation rapide, l'institution néerlandaise considère que la croissance économique devrait être de 2,2 % en 2022, alors qu'elle était initialement prévue à 3,6 %. Dans son calcul, la banque prend en compte un confinement qui durera tout le premier trimestre. Bien que le confinement et le variant omicron auront une influence négative à court terme sur l'économie, la DNB prévoit tout de même que le gouvernement apportera un soutien économique à moyen terme. "Le gouvernement va dépenser davantage et cela aura un impact positif sur la croissance", a déclaré le directeur des affaires monétaires de la DNB, Olaf Sleijpen.

En outre, la banque centrale s'attend à ce que l'inflation atteigne un pic à la fin de cette année. La moyenne pour 2021 devrait être de 2,7 %. L'inflation continuera d'augmenter, s'élevant à 3% l'année prochaine et à 2,9 % en 2023. La forte augmentation des prix de l'énergie de cet automne devrait disparaitre des chiffres de l'inflation l'année prochaine, prévoit la DNB. Dans le même temps, les pénuries de matières premières et de matériaux pour les entreprises devraient persister, avec un effet croissant sur les prix.

Le chômage a atteint cette année son point le plus bas avec 3,3 %. Il devrait passer à 3,4 % l'année prochaine et augmenter encore de 0,1 point de pourcentage en 2023. La DNB a également constaté que la pénurie de personnel est "de plus en plus pressante". Selon Olaf Sleijpen, c'est aux responsables politiques qu'il revient de déterminer comment résoudre ce problème.

La banque centrale fait face à d'autre demandes du gouvernement, et devrait bientôt formuler une stratégie à plus long terme pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire.