"Nos exportations reprennent des couleurs" : la Wallonie se remet de la crise sanitaire

"Nos exportations reprennent peu à peu des couleurs" indique ce mardi le ministre wallon de l'Economie et du Commerce extérieur Willy Borsus (MR), dans un communiqué conjoint avec l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX). En effet, les chiffres des exportations wallonnes ont augmenté de 8,7 % pour les huit premiers mois de l'année 2021, atteignant un montant de 34,3 milliards d'euros.

La pandémie de Covid-19 avait provoqué un recul des exportations wallonnes de 5,3 % en 2020. Un chiffre que la Région peinait encore à redresser au début de cette année 2021, en affichant un repli de 3,3 % au premier trimestre. Le vent a commencé à tourner à partir du deuxième trimestre, avec une croissance de 14,5 %, qui s'est surtout accélérée en juillet et en août (+21,7 %).

Regain de confiance et résilience

"Cette nette amélioration de nos échanges extérieurs traduit l'optimisme des entreprises wallonnes dans la poursuite de la reprise de l'économie mondiale", est-il expliqué dans le communiqué. "Le redressement de nos exportations en 2021 est pleinement en phase avec la relance de la production et du commerce à l'échelle européenne et internationale."

Par ailleurs, plusieurs facteurs expliquent la résilience de l'économie mondiale face à la crise sanitaire, comme le succès des campagnes de vaccination qui a rendu possible la réouverture des activités économiques, ou les politiques monétaires et budgétaires qui ont préservé tant bien que mal "le tissu économique, le pouvoir d'achat des ménages, l'activité des entreprises et le niveau d'emploi". Des preuves d'innovation et d'adaptabilité comme le télétravail ont également encouragé l'économie mondiale à créer des revenus et de la demande.

En Wallonie, les exportations ont redémarré dans presque toutes les branches sectorielles. Les secteurs qui connaissent la plus belle reprise cette année sont le bois et les ouvrages en bois (+31,3 %), les produits minéraux (+30,6 %), les produits métalliques (+24,4 %) et les matières plastiques et le caoutchouc (+23,7 %).

Les exportations wallonnes se sont particulièrement développées en France (+14,4 %), en Allemagne (15.1 %), aux Pays-Bas (+21,0 %), en Italie (+16,6 %) et en Espagne (+13,0 %), "tirant profit de la levée des contraintes sanitaires en Europe qui pesaient sur l'investissement des entreprises et la consommation des ménages". Ces cinq pays sont les premiers partenaires commerciaux européens de la Wallonie, représentant au total 55 % de ses exportations.

Et pour 2022 ?

"En 2022, portée par un contexte international favorable, la croissance des exportations wallonnes devrait être encore au rendez-vous, après le redressement de 2021", explique Pascale Delcomminette, administratrice générale de l'AWEX. "Mais il persiste des risques : poursuite de la pandémie, pénurie de main-d'oeuvre, hausse des prix de l'énergie, problèmes d'approvisionnement...". Elle ajoute : "Une des priorités de l'AWEX est de travailler au renforcement du positionnement de nos acteurs internationaux dans les chaînes de valeurs prioritaires pour la Wallonie".

"Bien entendu, il y a encore du chemin à parcourir pour retrouver les montants de nos années record d'avant la crise", poursuit M. Borsus, "mais ces indicateurs augurent d'une reprise importante en 2022".