Nouveau pic dans la flambée des prix de l'énergie : Le gaz à 151 euros le mégawattheure ce mardi

Alors que les prix du gaz ont déjà augmenté d'environ 600 % cette année, un nouveau pic a été atteint ce mardi matin. En cause : l'arrêt des livraisons du géant russe Gazprom à l'Allemagne.

L'approvisionnement en gaz naturel par le gazoduc de Yamal, qui relie la Russie à l'Allemagne, a été interrompu ce mardi matin, rapporte l'agence de presse Reuters sur la base des données de l'exploitant allemand du pipeline, Gascade. Une forte baisse des livraisons avait déjà été constatée ces derniers jours. Mardi, Gazprom, qui détient le monopole de l'exportation de gaz naturel russe, a cessé de réserver des capacités sur le gazoduc de Yamal, écrit Reuters.

Cette nouvelle a poussé le prix du gaz sur les marchés internationaux à la hausse. Lundi, le prix du gaz en Europe avait déjà augmenté avec l'arrivée d'une vague de froid, qui accroît la demande de gaz.

Le prix du mégawattheure de gaz sur le marché hollandais, qui est l'indicateur des prix du gaz en Europe, a augmenté de plus de 3 % pour atteindre près de 151 euros ce mardi. Il s'agit du prix le plus élevé depuis le pic intermédiaire de plus de 160 euros du 6 octobre. Les prix du gaz en Europe ont déjà augmenté d'environ 600 % cette année.