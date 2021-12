Plusieurs associations de l'événementiel et de l'horeca réclament un plan de relance

Plusieurs associations des secteurs de l'événementiel, de l'horeca et de la culture, telles que la Event Confederation et la Brussels by Night Federation notamment, réclament la mise en place d'un plan de relance leur permettant "de disposer de perspectives pour leurs activités" dès la fin du mois de janvier 2022, dans un communiqué publié mardi.