Pour un Noël "seconde main", faites le plein des bonnes adresses à Bruxelles

La ville de Bruxelles vous propose de redécouvrir ses rues avec un parcours "Second Life" qui met en lumière sa centaine d'adresses vintage et seconde main.

À la recherche d'un bon plan à la dernière minute pour trouver un cadeau original et éthique pour Noël ? La nouvelle campagne de la ville de Bruxelles peut vous aider. Ayant déjà organisé un parcours thématique autour de la "Nature en ville", celle-ci propose aux visiteurs de notre capitale trois nouveaux parcours, cette fois-ci autour du thème "seconde main". "Un parcours jalonné d'idées inspirantes, pour compléter votre hotte de Noël avec des cadeaux éthiques et à l'affût des tendances", comme expliqué dans un communiqué de la ville.

Un thème, trois circuits

Trois circuits sont ainsi présentés, selon votre budget et vos envies. Le premier s'articule autour de l'économie circulaire. "Quatre mots d'ordre : circularité, réutilisation, sélection et upcycling", est-il précisé dans le communiqué. "C'est aussi une manière de vivre ses envies shopping en se détournant des modèles de consommation intensive". À noter que l'économie circulaire s'applique à tous les domaines : vêtements, livres, décorations, technologies... Tout est possible.

Le trajet "Le luxe ne meurt jamais" se prête aux acheteurs et acheteuses "à la recherche d'objets rares pour surprendre leurs hôtes au réveillon", poursuit le communiqué. "Les fins connaisseurs découvriront les boutiques d'antiquaires, les temples secrets dédiés aux vêtements vintage de luxe et les adresses hors du temps comme Ramon & Valy, Gabriele Vintage ou Betty de Stefano". Des boutiques exclusives, tenues par des passionnés du vêtement de luxe.

Enfin, pour celles et ceux qui souhaitent suivre, voire créer, les tendances, le parcours "La mode c'est moi" fera leur bonheur. Que vous soyez fans des années 1940 ou 1980, chacun y trouvera son compte.

Soutenir les commerces locaux

Cette initiative est portée par Option B, mise en place par l'agence Ad-Opt pour l'ASBL Entreprendre Bruxelles. L'objectif poursuivi est de soutenir les acteurs du monde économique de Bruxelles.

Comme l'explique Fabian Maingain, Echevin des Affaires économiques à la Ville de Bruxelles, "parmi les actions du plan de relance et de soutien économique, nous voulions positionner la Ville de Bruxelles comme tête de file du marché très tendance du vintage. Bruxelles regorge de magasins de seconde main qui attirent un public toujours plus nombreux et confirment l'incroyable diversité de l'offre commerciale de notre ville."