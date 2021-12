Accueil Economie Conjoncture Faut-il craindre une inflation à deux chiffres en 2022 ? Une hausse des taux d’intérêt de la Banque centrale européenne serait sans effet. Elle pourrait même faire chuter l’économie. Du côté du Bureau féréral du Plan, on est un peu moins pessimiste. ©Shutterstock Ariane van Caloen Journaliste économique à La Libre Belgique



Les prix s’emballent en cette fin d’année, en Belgique comme dans la zone euro. On en connaît la principale cause : la forte hausse des prix de l’énergie. En un an, le prix du gaz a été multiplié...