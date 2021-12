"Le Codeco veut-il la mort du commerce et du loisir ?" : les syndicats désemparés face aux nouvelles restrictions sanitaires issues du Codeco

"On se croirait revenu un an en arrière et pourtant la vaccination est passée par là", s'énerve le syndicat neutre pour indépendants (SNI). Ce dernier pointe notamment la décision d'un retour de l'obligation de faire son shopping à maximum deux personnes et de la règle d'une personne par 10 mètres carrés qui "ne repose à nouveau sur rien" : "les commerces ne sont pas des lieux de contamination comme l'a encore démontré une enquête de l'Institut Pasteur ? Il n'y a donc aucune raison de les limiter", argumente-t-il.



Pour le SNI, le timing est, en outre, on ne peut plus mauvais, sachant que fin décembre est toujours une période chargée pour les commerces avec les achats de Noël. "S'ajoute à cela le début des soldes d'hiver le 3 janvier prochain, une des périodes les plus importantes de l'année pour les détaillants. C'est d'autant plus nécessaire qu'ils doivent se refaire une trésorerie fortement malmenée au cours de cette année", poursuit-il.

Le syndicat s'inquiète également pour tout le secteur du loisir intérieur (karting, bowling...) qui, depuis le début de la crise sanitaire, a déjà dû fermer très longtemps. "Cette période d'hiver est l'une des plus importantes pour eux puisque la météo pousse à se détendre en intérieur. Ce sont par ailleurs de grands espaces bien ventilés. Prenons par exemple les kartings qui n'ont pas attendu la crise pour se munir d'extracteurs d'air. Où est donc la logique à leur fermeture ?", fustige-t-il.

Le SNI appelle enfin les différents niveaux de pouvoir à accélérer l'octroi des aides.

"Tristes fêtes pour beaucoup d'indépendants et de PME"

Pour sa part, l'Union des classes moyennes (UCM) déclare que les décisions prises par le Comité de concertation vont "plomber l'ambiance des fêtes de fin d'année".

"Au-delà des activités directement touchées - événementiel, culture, sport? - l'horeca, le commerce, les métiers de contact et bien d'autres secteurs n'atteindront certainement pas leur chiffre d'affaires habituel en cette période cruciale", égrène l'organisation patronale.

Cette dernière appelle dès lors à un soutien "sans faille" des indépendants et des chefs de PME victimes de la situation.

"Les deux principales mesures fédérales (chômage corona, droit passerelle) ont été prolongées jusqu'au 31 mars. Le moratoire de fait sur les faillites doit aussi se poursuivre et des plans d'apurement doivent être possibles pour les reports de versements de cotisations qui arrivent à échéance", martèle l'UCM.

L'organisation demande enfin l'adaptation des aides régionales aux réductions d'activité imposées par la situation sanitaire.