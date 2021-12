Le nombre de chômeurs a diminué de 12,5 % en Belgique le mois dernier

Le nombre de demandeurs d'emploi a diminué de 12,5 % en Belgique en novembre, à 301.859 chômeurs complets indemnisés, soit 43.251 de moins qu'en novembre 2020, annonce vendredi l'Office national de l'emploi (Onem). Le chômage est en recul parmi toutes les classes d'âges mais la baisse est la plus forte pour les Belges de moins de 25 ans: -22,1% ou -5.765 unités.

Au niveau régional, c'est en Flandre que le chômage a reculé le plus en novembre: -18,0% ou -25.056 unités. La diminution est de 9,2% en Wallonie (-12.637 unités) et de 8,2% (-3.382 unités) en Région de Bruxelles-Capitale. En novembre, on comptait ainsi 113.966 chômeurs complets en Flandre, 125.341 en Wallonie et 62.552 à Bruxelles.