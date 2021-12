Accueil Economie Conjoncture Plus de 11 mois de travail pour 1 mois de ventes : sur quels revenus vivent les producteurs de sapins de Noël hors période des fêtes ? Onze mois de travail pour un gros mois de ventes : les producteurs de sapins de Noël, comme d’autres saisonniers, ne sont visibles qu’une très courte période chaque année. Entre activités complémentaires et gestion minutieuse des revenus, voici leur quotidien le reste de l’année. Beaucoup de producteurs de sapins de Noël en Wallonie mènent une double vie. Chez Anne-Sophie de Wouters, le sapin n'est par exemple pas l'activité historique de la ferme. ©François Thys François Thys

La période de Noël amène son lot de joyeusetés saisonnières. A l'instar de l'incontournable tubeAll I Want for Christmas Is Youde Mariah Carey, les sapins de Noël sont les stars du mois de décembre. Et avec près de 3,5 millions d'arbres vendus annuellement, ...