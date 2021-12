Les vaccins contre le Covid-19 ont stimulé l'économie belge à hauteur d'un milliard d'euros

D'après les chiffres de Statbel, la production en volume de l'industrie pharmaceutique a augmenté de 108% au cours des dix premiers mois de cette année, comparé à la même période en 2020. La valeur de la production pharmaceutique a quant à elle augmenté de 101% sur les neuf premiers mois pour atteindre 29,4 milliards d'euros.

La production du vaccin à Puurs-Sint-Amands a permis la création de plusieurs centaines d'emplois supplémentaires. Environ 3.800 personnes travaillent actuellement sur le site, contre 3.000 il y a un an, fin 2020. Tous les mois, l'usine délivre 100 millions de doses. La Belgique a exporté au cours des neuf premiers mois de 2021 pour 16,6 milliards d'euros de vaccins contre le Covid-19.

Les vaccins Pfizer assurent plus de trois quarts de ce montant. Le reste, ce sont les vaccins de Moderna, d'AstraZeneca et de Johnson & Johnson. Ceux-ci sont d'abord importés et ne sont donc pas produits ici.