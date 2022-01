Premier jour des soldes d'hiver : "Nous pouvons être raisonnablement optimistes"

Soldes, braderies et Black Friday : avec toutes ces promotions, qui achète encore à prix plein ?

Soldes d'hiver et d'été, fêtes des Mères et des Pères, Saint-Valentin, Halloween, ... Et ce vendredi : Black Friday. Tous ces rendez-vous commerciaux donnent-ils encore l'occasion aux consommateurs de payer leurs produits à prix plein ?