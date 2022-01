Atterrissage d'urgence spectaculaire et faille du train d'atterrissage : la Corée du Sud immobilise sa flotte de F-35

Le train d'atterrissage d'un F-35A sud-coréen étant tombé en panne lors d'un dysfonctionnement majeur des systèmes, le pilote a choisi de ne pas s'éjecter et a fait atterrir l'avion sur le ventre, s'en sortant indemne. L'incident, survenu sur une base des forces aériennes dans l'ouest du pays, a donné lieu à une enquête au cours de laquelle les F-35 sud-coréens seront immobilisés."Avec l'enquête en cours, toute la flotte (de F-35) est suspendue", a déclaré à l'AFP un responsable du ministère de la Défense.

La Corée du Sud a commandé 40 exemplaires du F-35A au constructeur américain Lockheed Martin en 2014, recevant le premier lot cinq ans plus tard.

L'atterrissage d'urgence de mardi est le premier incident connu impliquant un F-35 sud-coréen. Le chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air de la République de Corée, Shin Ok-chul, a donné les détails de l'incident lors d'une audience parlementaire mercredi.

Le F-35A volait à basse altitude lorsque le pilote a entendu des détonations, l'incitant à vérifier les systèmes de l'appareil, a expliqué M. Shin aux parlementaires."Tous les systèmes avaient cessé de fonctionner, à l'exception des commandes de vol et du moteur", a-t-il déclaré. L'armée a pulvérisé une mousse spéciale sur la piste de la base aérienne pour éviter une explosion due à la friction causée par le contact de l'avion avec la surface à grande vitesse, a déclaré M. Shin. Il a ajouté que c'était la première fois qu'un F-35 tentait un atterrissage sur le ventre.

Le F-35 Lightning II supersonique est l'un des chasseurs les plus puissants et les plus agiles au monde, doté d'une technologie furtive et de communications avancées.

Si son coût unitaire a baissé ces dernières années, il est considéré comme la technologie militaire la plus coûteuse jamais développé par les États-Unis.

Le programme a également souffert de nombreux retards, dépassements de coûts et revers techniques.

Avant cet accident, l'accident le plus récent était celui d'un F-35B britannique qui a plongé dans la Méditerranée lors du décollage du porte-avions HMS Queen Elizabeth en novembre. Son pilote s'est éjecté en toute sécurité.