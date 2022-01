Si le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration baisse depuis le début de l'année 2021, les étudiants sont de plus en plus nombreux à être aidés.

De plus en plus d'étudiants aidés par le CPAS

"Bonne nouvelle", annonce l'Institut pour un Développement Durable (IDD) dans un communiqué, "le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration baisse tendanciellement depuis le début de l'année 2021". Le revenu d'intégration social est le revenu minimum accordé par le CPAS, à certaines conditions, aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes et qui ne peuvent pas se les procurer.

"Ce recul, quelque peu surprenant, est tel qu'à partir de la mi-2021 le nombre de bénéficiaires est moindre qu'à la même période de l'année précédente", note Philippe Defeyt, administrateur du réseau de chercheurs.

Une tendance qui ne concerne toutefois pas Bruxelles, où le reflux a commencé plus tard dans l'année.

Il est également à noter que le nombre moyen de bénéficiaires du revenu d'intégration en 2021 reste significativement supérieur à celui de 2019, en particulier à Bruxelles (+11,5%), la crise sanitaire ayant déclenché une croissance des demandes d'aide.

Augmentation des bénéficiaires étudiants

"Le recul des taux de croissance depuis le début de 2021 est encore plus marqué si on ne tient pas compte des bénéficiaires du revenu d'intégration étudiant", est-il expliqué dans le rapport de l'IDD.

Si les étudiants ne représentent qu'environ un sixième du total des bénéficiaires, ils sont de plus en plus nombreux à recevoir cette aide. Leur part est orientée à la hausse dans les trois régions (par rapport à 2020 : +0,3 % à Bruxelles, +1,8 % en Flandre et +1,1 % en Wallonie).

Dans le même temps, une augmentation des bénéficiaires âgés en 18 et 24 ans est également observée (+0,8 % entre août 2020 et août 2021), leur part étant d'un tiers (33,3 %) au niveau national en 2021.

Toujours selon les chiffres communiqués par l'IDD, la part octroyée aux "chefs de ménage" a sensiblement baissé par rapport à 2020 (-1,1 % entre août 2020 et août 2021). Et si le nombre de femmes bénéficiaires se montre stable, il augmente en Flandre (+0,8 % entre août 2020 et août 2021).

Dans une plus large mesure, l'IDD précise également que la durée moyenne pendant laquelle les personnes aidées bénéficient du revenu d'intégration "augmente dans les trois régions entre 2017 et 2020, avec une accélération en 2020". Les données pour 2021 ne sont pas encore connues.