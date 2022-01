Les catastrophes naturelles ont coûté 280 milliards de dollars en 2021

Selon Munich Re, l'année 2021 a été la troisième année la plus coûteuse en termes d'indemnisations liées aux inondations, incendies et tremblements de terre .

En 2021, 280 milliards de dollars (159 milliards d'euros) de dommages ont été relevés à la suite de catastrophes naturelles, indique lundi le réassureur Munich Re.

Par rapport aux deux années précédentes (210 milliards de dollars en 2020 et 166 milliards de dollars en 2019), les dégâts financiers liés aux inondations, incendies et tremblements de terre ont été beaucoup plus élevés. Selon Munich Re, l'année 2021 a été la troisième année la plus coûteuse en termes d'indemnisations.

L'année 2011, avec le séisme au Japon et la catastrophe de Fukushima a coûté le plus aux assureurs (355 milliards de dollars).

L'ouragan Ida a causé le plus de dégâts

Sur les 280 milliards de dollars de dommages, quelque 120 milliards étaient assurés.

L'ouragan Ida a causé le plus de dégâts en 2021 avec des dommages estimés à 65 milliards de dollars dont 36 milliards couverts par les assureurs.

Les inondations de la mi-juillet en Belgique, Allemagne et Pays-Bas ont causé 54 milliards de dollars de dégâts dont 13 milliards assurés.