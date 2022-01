Accueil Economie Conjoncture Baisse de la TVA, chèque énergie… La facture énergétique mobilise (à nouveau) le monde politique ©Belga François Mathieu Manager de la Libre Eco, journaliste et éditorialiste





Officiellement, on reste sur les mesures prises lors du dernier conclave budgétaire. Les prix du gaz et de l’électricité ont respectivement triplé et doublé sur un an, mais il y a trois mois, la facture énergétique avait déjà montré des signes évidents de grossissement. A la mi-octobre, il avait ainsi été décidé d’octroyer un chèque énergie de 80 euros et surtout de faire bénéficier du tarif social à près d’un million de ménages au cours de ce premier trimestre (dont coût de 200 millions d’euros). Des changements réglementaires (cliquet inversé, norme énergétique) ajoutaient...