Le baril de pétrole repart à la hausse en 2022 et atteint son niveau le plus haut depuis plus de deux mois

Le prix du pétrole brut a atteint mercredi son plus haut niveau en deux mois, propulsé par les déclarations de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et de l'Energy Information Administration du gouvernement américain à propos du marché de la demande, et de la baisse des réserves. Dans le détail, à New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en février a dépassé la barre des 82 dollars (+1,1%). Tandis que le baril de Brent pour livraison en mars prenait 0,7%, à 84,31 dollars sur la plateforme de négociation ICE Futures Europe.

Le directeur exécutif de l'AIE, Fatih Birol, a déclaré mercredi que l'effet relativement faible du variant omicron sur la demande était le signe d'une consommation de pétrole plus élevée que ne le pensaient de nombreux observateurs. Par ailleurs, un rapport mensuel de l'Energy Information Administration indique que les stocks de pétrole diminueront légèrement au cours du premier trimestre. Une prévision précédente tablait sur une augmentation.

Selon l'AIE, les stocks mondiaux de pétrole ont baissé de près de 3 millions de barils par jour en décembre.