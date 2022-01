Le Bel 20 a terminé la semaine dans le rouge

Après être repassé temporairement dans le vert à la mi-journée, l'indice Bel 20 devait opter pour la baisse jusqu'à confirmer un recul de 0,26% à 4.245,85 points. Neuf de ses éléments étaient négatifs, Ackermans (177,00) et Ageas (49,00) étant stationnaires. Melexis (100,70) reperdait 5,00% après son bond de 4,02% de la veille, Galapagos (47,78) rebondissant par contre de 3,42% tandis que Solvay (105,70) et UCB (88,52) reculaient de 0,56% et 1,43%, arGEN-X (249,50) de 1,89%. KBC (82,92) cédait 0,22% tandis que AB InBev (58,98) conservait une nouvelle avance de 1,87%. Proximus (17,76) et Telenet (34,14) valaient 0,77% et 1,73% de plus que la veille, Orange Belgium (19,90) gagnant par ailleurs 2,58% tandis que Bpost (7,52) cédait 0,79%. Aperam (55,12) avait viré de 0,68% à la baisse et Umicore (33,78) de 0,18% à la hausse, GBL (97,52) et Sofina (386,00) abandonnant 1,02% et 1,53%.

Deceuninck (3,60) perdait 2,4% alors que Recticel (18,36) et Ontex (7,53) remontaient de 1,6% et 2,2%. Van de Velde (35,00) bondissait de 4,2% tandis que Bekaert (44,42) et CFE (128,80) reculaient de 1,9% et 1,5%, Roularta (18,50) de 2,4%. Mithra (21,60) bondissait toujours de 7,2% alors que Biocartis (3,38) et Acacia Pharma (1,47) abandonnaient 4,2% et 2,9%, Sequana Medical (7,00) ayant elle-même viré de 2,8% à la baisse.

Vers 16h30, l'euro s'inscrivait à 1,1429 USD, contre 1,1458 dans la matinée et 1,1457 la veille. L'once d'or gagnait 5,10 dollars à 1.822,10 dollars et le lingot se négociait autour de 51.255 euros, en progrès de 265 euros.