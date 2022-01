Accueil Economie Conjoncture L’inflation galope, les Bourses tanguent La Fed a réussi à calmer le jeu en évoquant une stratégie sur les taux d’intérêt. ©Shutterstock Van Campenhout Patrick

On le sait désormais, une partie de la hausse des prix ne disparaîtra pas de sitôt, quoi qu’en disent les dirigeants des grandes banques centrales. Celle liée aux hausses salariales, négociées ou dépendant de mécanismes sectoriels ou nationaux, est appelée à perdurer. Et celle liée à la flambée des prix de l’énergie sera plus ressentie aux États-Unis que chez nous, en raison des différences notables de la pression fiscale sur les carburants,...