Flambée des prix de l'énergie : les trois pistes sur la table de la Vivaldi Si la gestion de la crise sanitaire prend énormément de temps à la Vivaldi, une autre crise s'est imposée depuis quelques mois à l'agenda, celle de la flambée des prix de l'énergie. François Mathieu Manager de la Libre Eco, journaliste et éditorialiste





En un an, les prix du gaz et de l'électricité ont respectivement triplé et doublé. Un paquet de mesures avait été pris dans la foulée du conclave budgétaire d'octobre 2021, comme le tarif social pour un million de ménages, à qui un chèque énergie de 80 euros a aussi été octroyé. Mais tout le monde en convient au sein...