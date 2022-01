Ralentissement de la croissance en Chine: le pays abaisse pour la seconde fois en deux mois l'un de ses taux d'intérêt de référence

Le loan prime rate (LPR) à un an, qui constitue la référence des taux les plus avantageux que les banques peuvent offrir aux entreprises et aux ménages, a été abaissé à 3,70%, a indiqué la banque centrale. Il était jusque là de 3,80 % et avait déjà été abaissé en décembre. La mesure doit permettre de réduire les coûts d'emprunt sur le marché.

Le LPR à cinq ans a lui aussi été réduit à 4,60 %, contre 4,65 % un mois plus tôt.

La mesure intervient quatre jours après la publication des chiffres de la croissance en Chine, qui ont montré un ralentissement au quatrième trimestre 2021 (+4 %), après 4,9 % au précédent. La Chine s'est largement remise du choc initial de la pandémie dès le printemps 2020 mais de petits foyers sporadiques de Covid-19 à travers le territoire continuent à perturber l'activité.

La reprise est également fragilisée par une flambée du prix des matières premières et une crise dans l'immobilier, avec les déboires du promoteur géant Evergrande, au bord de la faillite. Pour soutenir son économie, Pékin avait déjà abaissé en décembre le taux de réserve obligatoire des banques, c'est-à-dire la part des dépôts qu'elles sont tenues de garder dans leurs coffres. La mesure visait à alléger la pression sur les établissements financiers pour les encourager à accorder davantage de crédits, à des conditions plus favorables, aux entreprises -- et in fine à soutenir l'économie.

La propagation de la souche Omicron du Covid-19 dans le monde et en Chine menace désormais la reprise mondiale et celle du géant asiatique car il reste très dépendant des exportations pour son économie, au moment où les frontières se referment.