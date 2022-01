En Wallonie, les fermes sont de plus en plus grandes

La Wallonie comptait, en 2021, 12 683 exploitations agricoles, selon de premières estimations de Statbel relayées par le ministre wallon de l'Agriculture, Willy Borsus. Un nombre presque inchangé par rapport à 2020 (12 710) et relativement sable (-0,2 %) par rapport à 2013, lorsque le sud du pays comptait 12 832 exploitations agricoles.

Si le nombre d'exploitations agricoles apparaît stable en Wallonie depuis près d'une décennie, il n'en a pas toujours été ainsi. En 1980, on dénombrait en effet encore près de 38 000 fermes en Wallonie. Cette chute du nombre de fermes, qui n'est pas propre au sud du pays puisque la Belgique a perdu 70 % de ses exploitations agricoles en près de 40 ans, s'est accompagnée d'une forte augmentation de la taille des fermes, qui a triplé en 40 ans.

"C'est un phénomène assez logique. En effet, lorsqu'une exploitation arrête ses activités et qu'elle n'a pas de repreneur, il est fréquent que la reprise des terrains exploités se fasse par les fermes aux alentours conduisant à un agrandissement de ces exploitations", souligne Willy Borsus dans un communiqué.

De plus en plus d'exploitations "remplacées"

Le taux de remplacement est également un indicateur important reflétant la tendance à la stabilisation du nombre de fermes, selon le ministre wallon. De 2001 à 2010, ce taux de remplacement était en moyenne de 0,32, c'est-à-dire qu'à peine une exploitation agricole sur trois cessant ses activités a été "remplacée" durant cette période. Ce chiffre a atteint 0,83 pour la décennie suivante, de 2011 à 2020.

"Cette stabilisation du nombre de nos exploitations agricoles est encourageante. Toutefois, nous ne devons pas minimiser les défis auxquels sont confrontés nos agriculteurs wallons. Ma volonté est de soutenir le revenu des agriculteurs et agricultrices et d'offrir des perspectives d'avenir 'productives' à nos jeunes tout en poursuivant le travail de diversification et de transition environnementale déjà entamé", conclut Willy Borsus, pour qui le Plan stratégique wallon pour la PAC, présenté cette semaine, "rencontre ce double objectif."