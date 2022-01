Le Forum économique mondial se tiendra finalement en présentiel du 22 au 26 mai

Après avoir été repoussé à cause de la propagation rapide du variant Omicron, le Forum de Davos se tiendra en présentiel du 22 au 26 mai.

Le Forum économique mondial (WEF) se tiendra en présentiel dans la station de ski chic de Davos en Suisse du 22 au 26 mai, annoncent ce vendredi ses organisateurs, alors que des réunions en ligne se sont tenues cette semaine.

Le Forum reviendra pour la première fois depuis deux ans dans cette station de ski où les grands décideurs du monde de l'économie, de la politique et de la diplomatie ont l'habitude de se rencontrer, précisent les organisateurs qui ont dû repousser l'événement face à la propagation rapide du variant Omicron. Il aurait normalement dû se tenir du 17 au 21 janvier. Le WEF rassemble chaque année les CEO des plus grandes entreprises du monde, des politiciens internationaux, des intellectuels et des journalistes, soit quelque 2.500 personnes au total.

"Travailler ensemble, Restaurer la confiance"

Le thème choisi pour cette édition est "Travailler ensemble, Restaurer la confiance", précisent les organisateurs dans le communiqué, avec au programme des discussions notamment sur la reprise après la pandémie, le changement climatique, l'évolution du travail ou les changements technologiques avec la quatrième révolution industrielle.

"Après toutes les réunions virtuelles qui se sont tenues au cours des deux dernières années, les leaders de la politique, des affaires et de la société civiles doivent enfin se réunir à nouveau en personne", a déclaré Klaus Schwab, son fondateur et président exécutif, cité dans le communiqué, pour "relever les multiples défis auxquels nous faisons face".

Depuis le début de la pandémie, toutes les rencontres prévues pour cet événement ont été repoussées compte tenu des restrictions sanitaires et de voyages qui ont compliqué l'organisation de grands événements.

Plusieurs fois reporté

L'an passé, les organisateurs avaient d'abord reporté l'événement au mois de mai, le déplaçant au Bürgenstock, non loin de Lucerne, en Suisse centrale, avant de décider de la repousser au mois d'août à Singapour. La rencontre avait finalement été annulée.

La propagation foudroyante du variant Omicron a de nouveau forcé les organisateurs à déplacer l'édition qui devait se tenir cette semaine à Davos. Ils ont cependant mis en place une série de sessions virtuelles avec pour ambition de faire le point sur l'état du monde.

Le WEF continuera à communiquer étroitement avec le gouvernement suisse concernant la situation sanitaire dans ce pays, assurent les organisateurs. La réunion n'aura lieu que si toutes les conditions nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des participants sont réunies.