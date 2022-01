Ni le moteur, ni la carrosserie : voici ce qui coûte le plus cher lors de l'achat d'une voiture

Ces évolutions qui feront baisser le prix des véhicules électriques : "L’avenir de l'automobile se situe dans l’électrique"

L'électrification en cours du parc automobile peine à se généraliser chez les particuliers, notamment à cause des prix toujours plus élevés des véhicules électriques. Des pistes existent toutefois pour réduire la facture et permettre à cette technologie toujours en développement d'atteindre son plein potentiel.