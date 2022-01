Evénementiel belge : "Un tiers des organisations ont organisé plus d'événements déficitaires que rentables"

Après l'année catastrophique de 2020, le secteur événementiel belge a continué à être durement touché en 2021. C'est la conclusion du Centre d'expertise Public Impact de la KdG, qui suit les conséquences de l'effet de la pandémie sur le secteur. La perte de chiffre d'affaires a été plus limitée, mais la part des organisations qui ont dû licencier du personnel est passée de 45 à 51 %. Le centre d'expertise Public Impact a interrogé 250 organisations du secteur de l'événementiel, qu'elles soient organisatrices ou fournisseurs. Les résultats montrent que la crise a continué à infliger des blessures financières en 2021.

"En décembre 2020, les professionnels de l'événementiel ont déclaré avoir perdu plus de 75 % de leurs ventes par rapport à 2019. Un an plus tard, en décembre 2021, ils prévoyaient encore une perte de revenus de plus de 50 % par rapport à 2019. C'est inquiétant car davantage d'événements ont été autorisés en 2021", souligne le chercheur Joris Verhulst.

En effet, les événements autorisés n'étaient pas très rentables, pour Verhulst : "Un tiers des organisations indiquent qu'elles ont organisé plus d'événements déficitaires que d'événements rentables."

Licenciements encore à venir

La vague de licenciements a été encore plus lourde en 2021 qu'en 2020, puisque 51 % des organisations ont dû mettre fin à des contrats avec des employés et/ou des freelances permanents en 2021, contre 45 % en 2020. Près d'un sur trois s'attend également à devoir licencier du personnel dans les mois à venir.

Les employés eux-mêmes démissionnent plus souvent. En 2021, plus de la moitié des organisations se sont délestées de leur personnel en raison de l'incertitude quant à l'avenir du secteur. C'est 16 % de plus qu'en 2020. Trois quarts des organisations indiquent également qu'il leur est difficile de maintenir la motivation, tant de leur personnel que la leur.

L'absence de mesures de soutien suffisantes, combinée à des mesures sanitaires strictes, tiennent le secteur en étau, estiment les entreprises. "Les organisations ne peuvent pas se mettre en grève, mais ne fonctionnent généralement qu'à perte. Il n'est donc pas étonnant que près de six organisations sur dix aient souvent pensé à mettre fin à leurs activités", déclare M. Verhulst.

Une écrasante majorité des organisations (87 %) est convaincue qu'elles peuvent organiser des événements sans danger dans le contexte actuel, surtout après tous les investissements réalisés, par exemple, dans la ventilation. S'il n'en tenait qu'à eux, 63 % n'autoriseraient que les personnes vaccinées à assister à des événements aussi longtemps que durera la crise.