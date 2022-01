Accueil Economie Conjoncture L’énergie et le mini tax-shift au programme d’un kern ce mercredi Une mise au vert du comité ministériel restreint (kern) est aussi prévue pour ce lundi soir. ©BELGA François Mathieu Manager de la Libre Eco, journaliste et éditorialiste





On ne va pas se mentir, au sein de la Vivaldi, les sujets de tension ne manquent pas. On a vu ces derniers mois combien, sur les gros dossiers, les ministres avaient du mal à se mettre d'accord. Et pas seulement sur le nucléaire. Ce lundi soir, les vice-Premiers ministres ont été conviés à une mise au vert. Objectif ? Le comité ministériel restreint (kern) doit officiellement "donner le départ de 2022". De voir,...