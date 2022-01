En Belgique, l'industrie consomme moins de gaz que les ménages

L'industrie belge a consommé 5 % de gaz naturel en moins l'année dernière en raison des restrictions de production dues aux prix élevés du gaz. Les ménages ont en revanche consommé plus de gaz en raison du temps froid du printemps. C'est ce qu'a rapporté De Tijd mardi, sur la base des chiffres du gestionnaire de réseau Fluxys Belgium.

L'année dernière, la consommation de gaz naturel est restée au même niveau qu'en 2020 (190 térawattheures). Mais ce chiffre stable cache d'importantes fluctuations entre les différentes catégories de consommateurs.

Les 200 premiers consommateurs de gaz industriel directement raccordés au réseau de Fluxys ont consommé 5 % de gaz naturel en moins en 2021. C'est non négligeable car l'économie a repris l'année dernière. Mais les prix records ont freiné la consommation.

Les ménages et les PME quant à eux ont consommé plus de 14 % de gaz naturel en plus en 2021. N'ont-ils pas réagi aux prix élevés de l'essence ? "La consommation des ménages est principalement destinée au chauffage et est donc fortement dépendante de la température", explique Laurent Remy, porte-parole de Fluxys.