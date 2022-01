Accueil Economie Conjoncture Quelles solutions face à la flambée des prix de l'énergie ? "Une indexation des salaires à l’aveugle et idiote n’est pas une solution" L'inflation est plus lourde pour les bas revenus. Les fournisseurs d'énergie, confrontés aux prix du marché qui s'envolent, devraient quant à eux répercuter cette hausse dans les contrats. Pour Jean Hindriks et Antoine Germain (UCLouvain), l'inflation va s'accentuer et peser encore plus lourd pour les bas revenus. ©Christophe Bortels Antonin Marsac Journaliste économique









"Il faut retenir la leçon de la crise des gilets jaunes en France. Ce n'était qu'une taxe. Ici, on est confronté à un cocktail explosif, avec une hausse des prix du carburant, du mazout, du gaz et de l'électricité." Jean Hindriks, professeur à l'UCLouvain et président de l'Economics School of Louvain insiste sur ce qui, comme il le dit lui-même, peut sembler une évidence : la flambée des prix de l'énergie touche surtout les plus pauvres. Mais s'il insiste - alors que sort...