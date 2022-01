Le Brabant flamand et le VDAB entament une coopération structurelle : "Nous sommes confrontés à un défi gigantesque"

La province du Brabant flamand et l'agence pour l'emploi VDAB vont entamer une coopération structurelle afin de donner du travail à davantage de personnes. Les deux partenaires ont signé un accord à cet effet ce vendredi.

Jusqu'à présent, la coopération était surtout ad hoc et par projet, désormais elle sera plus structurelle et formelle. Le nombre d'offres d'emploi reçues n'a jamais été aussi élevé dans le Brabant flamand en dix ans, selon les chiffres du VDAB. En 2021, il y avait plus de 40 000 postes vacants. Dans le même temps, le nombre de personnes actuellement sans emploi est historiquement bas. "Nous ne parlons plus de professions goulot d'étranglement, mais d'une économie goulot d'étranglement", note Johan Viaene, directeur du VDAB Vlaams-Brabant. "Nous sommes confrontés à un défi gigantesque."

Une coopération structurelle est donc nécessaire, estiment les deux partenaires. Aussi parce que le gouvernement flamand veut porter le taux d'emploi à 80 %. Dans le Brabant flamand, ce taux est actuellement de 71 %. Les deux partenaires souhaitent donc organiser des consultations structurelles au moins une fois par mois. Le point de départ de la province est son rôle de rassembleur des autorités locales, et l'expertise du VDAB en matière de marché du travail. Un plan d'action, avec un responsable pour chaque point, permet de suivre de près les progrès réalisés.

À l'automne, le gouvernement provincial et le VDAB organisent une conférence à l'aéroport sur le thème de l'inclusion. Des partenaires tels que Unizo, Voka et les syndicats seront également présents.

L'accord de coopération court au moins jusqu'en 2030.