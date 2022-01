Le PIB français remonte de façon spectaculaire

La croissance observée aux Etats-Unis en 2021 n'avait plus été aussi élevée depuis... 1984

Les États-Unis ont enregistré en 2021 leur plus forte croissance depuis 1984, portée par les plans de relance massifs et la vaccination, mais 2022 est déjà menacée par Omicron, l'inflation, et la paralysie du plan d'investissement de Joe Biden.