L'inflation explose et atteint son niveau le plus élevé depuis août 1983, une menace pour les entreprises ?

L'inflation a encore augmenté en janvier en passant de 5,71 % à 7,59 %, soit son niveau le plus élevé depuis août 1983 (7,90 % à l'époque), indique l'office de statistiques Statbel vendredi. Cette forte augmentation de l'inflation s'explique à nouveau par les prix élevés de l'énergie. L'inflation de l'énergie s'élève actuellement à 60,86 % et contribue à hauteur de 4,97 points de pourcentage à l'inflation totale.

L'indice des prix à la consommation a également progressé de 2,58 points, soit de 2,23 %. Il s'agit de l'évolution en glissement mensuel la plus significative depuis mars 1951 (2,93 %).

L'inflation sur la base de l'indice santé est elle passé de 5,21 % à 7,12 %, tandis que l'indice santé lissé s'établissait à 113,42 points en janvier.

L'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l'évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, s'établit à 2,98 % en janvier, contre 2,53 % en décembre.

En janvier, les principales hausses de prix ont concerné l'électricité, le gaz naturel, le pain et les céréales, les carburants, l'assurance soins de santé, les boissons non alcoolisées, l'achat de véhicules, le gasoil de chauffage, la collecte des eaux usées, les produits laitiers, la viande, les biens d'équipement ménager non durables, les chambres d'hôtel et l'assurance incendie. Les billets d'avion ont, par contre, exercé un effet baissier sur l'indice.

Une menace pour les entreprises selon la FEB

La compétitivité des entreprises belges est de plus en plus menacée par la progression de l'inflation, réagit la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) vendredi. Elle s'inquiète d'une situation qui se dégrade. "Si on cumule les augmentations de l'indice santé lissé sur 2021 et 2022, il semble que les salaires seront indexés entre 7 à 8 % au total sur 2021-2022, soit quatre dépassements de l'indice pivot en seulement deux ans", calcul la FEB.

La fédération s'inquiète que le handicap salarial de la Belgique par rapport à ses principaux partenaires commerciaux puisse remonter vers les 14 % alors qu'il était descendu de 16 % à 10 % entre 2015 et 2020.

"Les pétitions récentes visant à saper la loi de 1996 montrent que nous n'avons toujours pas tiré les enseignements de nos erreurs du passé", ajoute Pieter Timmermans, CEO de la FEB. "Quatre indexations des salaires en deux ans vont à nouveau accroître considérablement notre handicap en matière de coûts salariaux, ce qui entraînera assurément des pertes d'emplois."

L'organisation réclame une concertation avec le gouvernement et les partenaires sociaux afin d'éviter de futures mesures "drastiques" face à cette situation.