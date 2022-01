Pourquoi en dépit de la tempête Corrie qui fait tourner les éoliennes à plein régime, le prix de l'électricité reste élevé

La tempête Corrie fait tourner les éoliennes en mer à pratiquement 100 %. Toutefois, cela n'est pas très perceptible sur le marché de l'électricité à court terme... Avec des prix moyens de plus de 200 euros/MWh, les prix sont restés très élevés, alors qu'habituellement, le temps orageux peut engendrer des tarifs négatifs sur le marché.

Plusieurs raisons à cela. Le temps orageux est principalement d'actualité sur la Belgique et les Pays-Bas, tandis que la France et certaines parties de l'Allemagne sont beaucoup moins ventées. Parce que la France reste handicapée par des centrales nucléaires indisponibles, elle importe de l'électricité à des prix élevés. Et les réseaux électriques du nord-ouest de l'Europe sont fortement interconnectés, de sorte que la forte demande de la France fait temporairement grimper les prix dans les autres États membres.

Les négociants en énergie soulignent également le fonctionnement spécifique du marché. Cela se fait par le biais de ventes aux enchères selon certaines règles, explique Matthias Detremmerie du fournisseur Elindus. La centrale la plus chère détermine le prix, et ce sont les centrales qui produisent aujourd'hui de l'électricité à partir de combustibles fossiles comme le gaz naturel, même si elles ne produisent qu'une minorité de l'électricité. Et le gaz naturel, tout comme le CO₂, est coté à des prix historiquement élevés depuis des mois...

En outre, malgré les températures relativement douces, la demande d'électricité est importante. Cela aussi fait grimper les prix.