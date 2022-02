Les partis flamands flinguent l'accord de la Vivaldi sur l'énergie : "Le gouvernement ne fait rien du tout au sujet des factures astronomiques"

"Trop peu, trop tard" : les partis flamands de l'opposition à la Chambre n'ont pas tardé à flinguer l'accord annoncé par la majorité dans le dossier de l'énergie. "La montagne a accouché d'une souris", ont ainsi déploré la N-VA, le Vlaams Belang et le PVDA. Pour rappel, la Vivaldi a annoncé la prolongation du tarif social, une prime chauffage de 100 euros ainsi qu'une baisse temporaire de la TVA sur l'énergie de 21 % à 6 % afin de lutter contre la flambée des prix de l'énergie.

"L'accord comprend des éléments qui satisfont chacun des partis de la majorité, mais pour le citoyen, cet accord ne va pas entraîner une baisse fondamentale de la facture d'énergie", souligne le chef de file N-VA, Peter De Roover, pointant du doigt que la baisse de la TVA annoncée de mars à juin ne concernera pas le gas, composante qui a plus d'importance en Flandre.

"Les mots ne suffisent à décrire une telle aberration. Le gouvernement ne fait rien du tout au sujet des factures astronomiques que les citoyens ont reçu cet hiver, de la hausse des prix, de la hausse du télétravail ou des quarantaines. La TVA sur le gaz ne bouge pas alors qu'il s'agit du plus gros problème, surtout en Flandre où beaucoup se chauffent au gas." Il s'étonne également de l'étrange humour au sein d'un gouvernement "qui qualifie le gas d'une énergie plus polluante, mais s'apprête à construire plus de centrales au gaz".

"Ce n'est pas sérieux ?"

Du côté du Vlaams Belang, on abonde en signalant que de nombreuses familles flamandes ne s'inquiètent pas de rendre leur consommation énergétique plus durable, mais bien "de savoir comment elles vont bien pouvoir régler leur facture de gas à la fin des ces froids mois d'hiver", explique Wouter Vermeersch, qui s'étonne également de l'absence de baisse de la TVA sur le gaz.

Même son du cloche à l'autre bout de l'hémicycle. "Une baisse de la facture d'énergie d'à peu près 165 euros, alors qu'elle a augmenté de plus de 2 800 euros, ce n'est pas sérieux ?", s'étonne Peter Mertens, chef de fil du PVDA à la Chambre. "Le gouvernement est-il au courant que la facture de gaz a triplé ? Et que les mois les plus froids ne tombent pas entre mars et juin ?"

Pour ces trois partis, une baisse de la TVA sur l'électricité et sur le gaz est inévitable.