L'indice pivot sera à nouveau dépassé en avril : nouvelle hausse des salaires en perspective

Le bureau fédéral du Plan envisage un nouveau dépassement de l'indice pivot en avril, ce qui impliquerait automatiquement une augmentation des allocations sociales et des salaires des fonctionnaires.

Sur la base des prévisions d'inflation publiées ce mardi, le taux d'inflation annuel devrait s'élever à 5,8 % en 2022 et 0,8 % en 2023, contre 2,44 % en 2021 et 0,74 % en 2020.

L'indice pivot a été atteint en décembre dernier. Par conséquent, les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique seront augmentés de 2 %, respectivement en janvier 2022 et en février 2022. Il devrait à nouveau être dépassé en février, entraînant les mêmes augmentations en mars et avril 2022.

Quatre dépassements en neuf mois

Un quatrième dépassement en neuf mois pourrait, selon les prévisions, être atteint en avril, la hausse de 2 % des allocations sociales et des salaires dans la fonction publique se feraient alors en mai et juin.

Mais les prévisions du BFP ne tiennent pas encore compte des mesures annoncées ce mardi par le gouvernement pour alléger la facture énergétique des ménages.

Une mise à jour des prévisions d'inflation sera publiée le 17 février, ce qui pourrait éviter ce nouveau dépassement.