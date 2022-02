Mesures sur l'énergie : "C'est une goutte d'eau dans l'océan"

L'organisation de défense des consommateurs regrette notamment que certaines mesures ne soient pas intervenues plus tôt.

Les mesures présentées ce mardi par le gouvernement pour alléger la facture d'énergie des Belges "arrivent très tard, sont trop limitées dans le temps et n'offrent pas de soulagement suffisant face aux augmentations de prix de ces derniers mois", selon Test Achats. L'organisation de défense des consommateurs a tout de même reconnu que ces mesures étaient "toujours bonnes à prendre", mais regrette notamment que la réduction à partir de mars et pour une durée de quatre mois de la TVA sur l'électricité ne soit pas intervenue "beaucoup plus tôt".

Quant à la prime forfaitaire de 100 euros accordée à chaque ménage, "c'est une goutte d'eau dans l'océan pour ceux qui sont confrontés à des factures d'acompte de 300 à 400 euros par mois".

"Nous demandons au gouvernement fédéral de commencer à réfléchir dès maintenant à une éventuelle prolongation des mesures temporaires au cas où les prix resteraient élevés. Il est important de réagir rapidement dans cette crise qui frappe durement de nombreuses familles", insiste l'organisation. Test Achats plaide pour "des mesures structurelles afin de rendre la facture d'électricité durablement abordable".