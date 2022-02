"Nous sommes le pire élève de la classe", "Le Belge intelligent sait qu'il n'a pas été aidé": les réactions vis-à-vis de l'accord sur les prix de l'énergie se multiplient sur les réseaux sociaux

Un "compromis à la belge typique" : voici comment le politologue Dave Sinardet qualifie l'accord sur les prix de l'énergie de la Vivaldi, en soulignant le caractère consensuel des mesures.

A la suite de sa publication : "Ou plutôt, un compromis politique typique, que l'on trouve dans de nombreux systèmes de coalition (comme dans le gouvernement flamand, par exemple). Chaque parti peut quitter la table avec la tête haute. Et le Belge est aidé (et se moque de savoir si c'est via une réduction de la TVA ou une prime)."

Un tweet auquel a répondu l'économiste Peter De Keyzer, qui se montre sceptique : "Le Belge intelligent sait qu'il n'a pas été aidé. Ces dépenses supplémentaires seront tôt ou tard remboursées par une augmentation des impôts ou des économies."

Sur quoi réagit Dave Sinardet... "C'est principalement le revenu supplémentaire de la TVA que le gouvernement obtient de la hausse des prix de l'énergie qui est utilisé pour ces mesures. Le gouvernement ne devrait-il pas faire quelque chose contre les prix élevés de l'énergie ? Les commentaires auraient alors été dévastateurs."

... et l'économiste Geert Noels : "Ce serait vrai s'il y avait des réserves et un excédent. Maintenant, nous sommes sur le point d'avoir un conclave budgétaire et nous devons remplir la poche du pantalon vide avec la poche du gilet. Nous sommes le pire élève du budget de la classe."

"Tu n'as pas à me convaincre. C'est pourquoi ils n'ont pas introduit une réduction structurelle de la TVA", réagit Dave Sinardet.

Côté politique

L'homme politique Wouter De Vriendt (Groen) estime pour sa part qu'il "s'agit d'un accord bon et nécessaire, que de nombreuses personnes attendaient avec impatience. C'était le "money time" et le gouvernement propose une réduction immédiate de 1,1 milliard de la facture énergétique. Ainsi que les perspectives d'une réforme intelligente de la taxe d'accise."

Echo moins positif auprès de François De Smet, président de DéFi, qui parle d'un "échec vivaldien typique".

Il conclut : "Bref, trop peu et surtout beaucoup trop tard".

Pour sa part, la N-VA estime, en citant son député Peter De Roover, que "le fait que le gouvernement fédéral qualifie le gaz naturel de très polluant, mais qu'il s'engage lui-même à construire davantage d'usines à gaz, ressemble à une blague particulièrement déplacée".

Même son de cloche du côté de Hedebouw Raoul, président du PTB.

