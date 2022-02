Gaz et nucléaire, énergies "propres" ?

La Commission européenne a décidé mercredi d'octroyer un label de finance durable controversé pour les centrales nucléaires et au gaz, reconnaissant, sous certaines conditions, leur contribution à la lutte contre le changement climatique.

"Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape importante dans la transition" vers l'objectif de neutralité carbone de l'UE en 2050. "Nous devons utiliser tous les outils à notre disposition, car nous avons moins de 30 ans pour y parvenir", a déclaré la commissaire européenne aux Services financiers, Mairead McGuinness, lors d'une conférence de presse.

La décision de l'UE irrite bien des défenseurs du climat et de l'environnement. Alors quelle place pour ces énergies sur le chemin d'un monde sans carbone ?

Le gaz émet 30 % de CO₂ en moins que le pétrole et moitié moins que le charbon; il pollue moins l'air ambiant (moins de soufre et d'oxydes d'azote).

Mais il reste une énergie fossile, responsable d'environ 22 % des émissions mondiales de CO₂ en 2021, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Sa production génère aussi d'importantes fuites de méthane, gaz ultra-réchauffant.

Avantage de l'énergie nucléaire, elle n'émet pas directement de CO₂. Même en analysant son cycle de vie - émissions liées à l'extraction de l'uranium ou au béton des centrales - elle émet moins que le gaz et même que le solaire. L'atome a ainsi accru sa part dans de nombreux scénarios du Giec, les experts climat de l'Onu.

Mais il porte le risque d'accidents catastrophiques, et la question, encore irrésolue, du stockage à long terme de déchets hautement radioactifs.

Des énergies "de transition" ?

Si le monde veut rester sous 1,5°C de réchauffement par rapport au niveau pré-industriel, tout nouveau projet d'exploration gazière doit être remisé "dès maintenant", a calculé l'AIE. Alors que le gaz est en plein boom pour la production électrique en Asie, l'Agence appelle à ce qu'il soit utilisé "plus efficacement", et remplacé dans les pays développés. Des institutions, comme la Banque européenne d'investissement, ne financent d'ailleurs plus les projets liés à cette énergie.

En Europe, les situations sont "extraordinairement différentes" d'un pays à l'autre, souligne Patrick Criqui, directeur de recherche émérite au CNRS.

En Allemagne, "le scénario 100 % renouvelables impose une production électrique à base de gaz pendant la transition. S'ils sortent et du nucléaire et du charbon, ils ne pourront y arriver sans gaz", note l'expert énergie.

"Cela ne donne certes pas un très bon signal car on revient à un système basé sur des fossiles. Mais beaucoup d'évolutions sont possibles", dit-il: une centrale à gaz peut se construire en trois ans, pour "un investissement relativement limité", et à plus long terme, "pourquoi ne pas imaginer leur conversion" à l'hydrogène vert, comme le laisse entrevoir le foisonnement de projets autour de cette solution.

Pourra-t-on en revanche construire des réacteurs nucléaires assez vite pour le climat ? L'EPR de Flamanville, attendu en 2012, est toujours en chantier. La France, qui tire 70 % de son courant du nucléaire, table sur des EPR2 en 2035-2037.

"On n'a aucune garantie que l'appareil industriel français pourra produire des EPR dans des conditions économiques et de fiabilité satisfaisantes. C'est probable, mais pas garanti", fait remarquer Patrick Criqui, pour qui cependant "il faut maintenir l'option nucléaire ouverte", regarder du côté des "petits" réacteurs (SMR) et des start-ups.

100 % renouvelables, est-ce possible ?

"On a des preuves grandissantes que 100 % d'électricité d'origine renouvelable c'est possible techniquement", relève Nicolas Berghmans, de l'Institut du développement durable (Iddri). "Mais il y a des conditions - limiter les besoins - et des contraintes d'espace et d'acceptation sociale".

En France, le gestionnaire du réseau électrique RTE a produit plusieurs scénarios pour la neutralité carbone en 2050: tous soulignent la nécessité de déployer les renouvelables , solaire, éolien notamment. Les hypothèses vont de 100 % jusqu'au duo renouvelable-nucléaire à 50-50. Mais le 100 % impose des aménagements encore à éprouver à grande échelle, pour la stabilité du système (stockage notamment).

A ce jour, le numéro un mondial des renouvelables est le Danemark (60 % en part annuelle), grâce à de fortes connexions avec les voisins. Alors que s'annonce un boom de l'électricité pour décarboner transports, industrie, bâtiment... toutes les projections prônent, pour résoudre l'équation, un recul marqué de la consommation énergétique globale.

"L'efficacité énergétique est la première des énergies", a redit en janvier Fatih Birol, le directeur de l'AIE, au forum de Davos en ligne.

Or aujourd'hui, les progrès sont insuffisants à tous les niveaux, dans l'efficacité, le déploiement des renouvelables, le recul des fossiles..., alerte régulièrement l'institution.