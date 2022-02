La Commission accorde au nucléaire et au gaz le label "durable" : plusieurs États membres mécontents, Greenpeace dénonce "une tentative de hold up"

L'opposition ferme de plusieurs États membres et l'avis négatif rendu par les experts de la plateforme sur la finance durable qu'elle a elle-même composée n'y ont rien fait : la Commission européenne persiste et signe. Elle a maintenu sa proposition, déposée le 31 décembre dernier , d'attribuer au nucléaire et au gaz le label "investissements durables". La Commission estime que l'un et l'autre peuvent, sous certaines conditions, être considérées comme des "énergies de transition", permettant d'atteindre les objectifs climatiques de l'Union européenne....