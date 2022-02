"Un compromis politique hideux", "La Vivaldi cache encore de la poussière sous le tapis": la presse belge partagée au sujet de l'accord sur le prix de l'énergie

Après de longues semaines de négociations la Vivaldi a pondu un accord pour contrer la hausse des prix de l'énergie. Et l'accueil n'est pas des plus chaleureux, tant parmi l'opposition que du côté des partenaires sociaux. Baisse temporaire de la TVA, chèque énergie de 100 euros pour tous, un mini tax shift... les mesures sont jugées insuffisantes. Se joignant aux critiques, la presse ne s'est pas montrée tendre non plus ce mercredi.

Outre les mesures jugées "dérisoires", la plupart des journaux reprochent au gouvernement une action de court terme, qui ne résoudra pas la crise à l'avenir.

"Maxi déception" titreLa Libre,dont l'édito dénonce le "mini-impact sur le portefeuille des ménages belges".

"Un pari risqué" pour l'Echo, qui reproche au gouvernement d'avoir renvoyé à plus tard "une part des arbitrages douloureux". "La Vivaldi semble encore cacher de la poussière sous le tapis", écrit le quotidien, qui invite le fédéral "à passer la seconde à tous les niveaux". Nos confrères invitent les Régions à se saisir du dossier. "Le Fédéral ne devrait pas être seul dans ce combat."

"Trop tardif, très poussif, fort flemmard", résume encore la Dernière Heure. "C'est qu'on se contente de peu, en "Vivaldie…"

Le Soir se joint à la critique:"Faire juste ce qu'on arrive à faire pour l'instant et botter en touche pour le reste." Mais le quotidien se montre plus mesuré sur les décisions : "Ce n'est pas le Pérou, mais ce n'est pas rien".

Pragmatisme du côté flamand

Autre son de cloche au nord du pays. Nos confrères flamands se montrent plus pragmatiques et voient dans la hausse des prix de l'énergie une conséquence de la conjoncture mondiale à laquelle il va falloir s'adapter. "Un peu d'empathie pour les ministres", tempèreDe Standaard. "La solution idéale pour ce dossier n'existe pas. L'énergie est chère, et quelqu'un doit payer la facture".

"Un accord politique ne peut effectivement pas résoudre grand chose", partage De Tijd. "La Belgique est une économie ouverte et de petite taille qui importe beaucoup d'énergie. Nous sommes donc vulnérables aux chocs de l'économie mondiale."Pour le quotidien, il n'y a pas beaucoup "d'alternatives" hormis reconnaître que "le choc est dur et qu'il faut l'accepter collectivement", d'autant plus que ces mesures risquent de peser sur le déficit budgétaire de l'Etat.

"Une goutte dans l'océan", pour Het Nieuwsblad, qui pointe une revendication communautaire : "le gaz naturel brûle les revenus des Flamands bien plus que l'électricité".

La Vivaldi critiquée

En plus du contenu de l'accord, les journaux pointent le fonctionnement et la politique de compromis menée par le gouvernement De Croo.

"Quand on voit les très longues discussions qui ont eu lieu pour accoucher de telles souris, on se demande comment la Vivaldi va parvenir à montrer de l'ambition sur des chantiers encore plus importants", s'interroge La Libre.

"Une fois de plus, l'épisode a montré à quel point le processus décisionnel au sein de l'attelage fédéral peut s'avérer laborieux", appuie l'Echo.

"Mais ce n'est pas parce que sept partis sont au gouvernement que nous devons nous contenter d'un accord avec lequel ces sept partis se sont mis d'accord", gronde HLN qui voit dans l'accord "un compromis politique hideux, où chaque parti est heureux d'avoir évité de perdre la face."