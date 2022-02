Le nombre de demandeurs d'emploi continuent de diminuer en Wallonie

A la fin janvier 2022, la Wallonie comptait 199 542 demandeurs d'emploi inoccupés (DEI), soit une nouvelle baisse de 5,8 % (12 238 personnes de moins) par rapport à janvier 2021.

Cette diminution s'explique principalement par la baisse du nombre de demandeurs d'emploi demandeurs d'allocations (- 9,4 %).

Ces 199 542 DEI représentent 12,4 % de la population active wallonne. Ce taux de demande d'emploi était de 13,2 % à la fin janvier 2021 et 12,7 % à la fin janvier 2020, avant le début de la crise Covid.

Un demandeur d'emploi sur cinq a moins de 25 ans

Parmi ces 199 542 personnes se trouvaient 125 104 demandeurs d'emploi demandeurs d'allocations (dont 1 421 en Communauté germanophone) et 34 567 jeunes en stage d'insertion professionnelle (dont 161 en Communauté germanophone). S'y ajoutaient 27 496 demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement et 12 375 demandeurs d'emploi inscrits librement.

Près d'un sur cinq (19 %) était âgé de moins de 25 ans, tandis que plus d'un sur quatre (26 %) avaient 50 ans ou plus. Un quart était inoccupé depuis moins de six mois et près de la moitié (45 %) depuis deux ans ou plus.