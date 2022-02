Les Emirats arabes unis découvrent des réserves de gaz offshore

Entre 42,5 milliards et 56,5 milliards de mètres cubes de gaz brut ont été découverts.

Les Emirats arabes unis ont annoncé jeudi la découverte de réserves de gaz par ses premières concessions d'exploration offshore, de nature à contribuer à l'objectif d'autosuffisance en gaz du riche pays pétrolier. Entre 42,5 milliards et 56,5 milliards de mètres cubes de gaz brut ont été découverts, a indiqué dans un communiqué le géant émirati de l'énergie, Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc).

"Cette découverte est la première des concessions d'exploration offshore d'Abou Dhabi", a souligné la compagnie basée dans la capitale des Emirats.

Elle contribuera à "créer de la valeur sur le long-terme pour les Emirats", a déclaré le PDG d'Adnoc et ministre émirati de l'Industrie et des Technologies avancées, Sultan al-Jaber, cité dans le communiqué, qui ne précise pas quand ces nouvelles ressources seront exploitables.

Un consortium, mené par le géant italien des hydrocarbures ENI et le partenaire thaïlandais PTT, avait remporté les droits d'exploration de ce gisement en 2019. Les Emirats disposent de réserves gazières parmi les plus importantes au monde, avec quelque 7.700 milliards de mètres cubes de gaz conventionnel et 4.500 milliards de gaz non-conventionnel.

Toutefois, le pays du Golfe, par ailleurs très riche en pétrole, importe actuellement la majorité de ses besoins gaziers depuis le Qatar voisin. En 2020, les Emirats avaient déjà annoncé avoir découvert d'immenses réserves de gaz.

Selon l'Adnoc, environ 2.200 milliards de mètres cubes de ressources de gaz peu profondes avaient été découvertes entre Dubaï et Abou Dhabi, les deux plus importants émirats du pays. Le riche Etat du Golfe, qui doit accueillir l'année prochaine la COP 28, a dit espérer atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

Abou Dhabi a toutefois estimé l'an dernier que l'industrie du gaz et du pétrole aurait à investir "plus de 600 milliards de dollars chaque année d'ici 2030" rien que pour répondre à la demande.