Sur la plateforme d'enchères Catawiki, les Belges ont acheté 191 % de bières en plus en 2021

Fondée en 2008 par le collectionneur de bandes-dessinées néerlandais René Schoenmakers et le développeur Marco Jansen, également Néerlandais, Catawiki est une plateforme d'enchères en ligne qui permet d'acheter et de vendre des objets spéciaux et des objets de collection. En 2021, la place de marché a enregistré un total de plus d'un demi-milliard d'euros dépensés dans le monde pour des enchères placées par plus d'un million de personnes.

Or, la place de marché est très prisée en Belgique, puisque 60 % du nombre total de vendeurs en 2021 étaient de nationalité belge. L'année dernière, Catawiki a enregistré de nouveaux records d'utilisateurs dans notre pays, dont environ plus de la moitié étaient nouveaux sur la plateforme.

Le revenu annuel moyen des vendeurs amateurs belges est de 3 000 euros, tandis que celui des vendeurs professionnels atteint 45 000 euros, des chiffres en nette augmentation.

"Alors qu'il y a quelques années, le secteur des enchères était perçu comme élitiste et de niche, l'intérêt pour les ventes aux enchères en ligne d'objets uniques et spéciaux atteint désormais des niveaux sans précédent, au niveau mondial, mais aussi en Belgique, commente Frederik De Beer, Chief Commercial Officer de Catawiki. Avec plus d'un million de personnes qui ont enchéri l'année dernière sur Catawiki, et une croissance continue à deux chiffres parmi les jeunes générations".

Durabilité et culture belge

Parmi les tendances observées en 2021, on notera une attirance pour les objets liés à la durabilité, au patrimoine et aux icônes emblématiques de la culture. Ainsi, les catégories les plus populaires auprès des acheteurs belges sont les bandes dessinées, la décoration d'intérieur, les timbres de collection, l'art contemporain et moderne et le vin, cette catégorie ayant connu une croissance de près de 33 %.

Les bières, un produit belge emblématique, représentent la catégorie avec la croissance la plus impressionnante parmi les acheteurs belges, avec une augmentation de 191 %.

De même stimulée par la période Covid-19, la mode des cartes à collectionner a battu son plein l'année dernière, avec une augmentation de près de 200 %. Les vendeurs belges de ces cartes, notamment Pokémon, ont d'ailleurs établi un record sur la plateforme en générant un revenu 25 fois supérieur à 2020...